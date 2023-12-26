شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الحجاج" تصدر تصاريح 286 مبنى تستوعب أكثر من 208 ألف حاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن أعداد المباني المرخصة، والتي بلغت 286 تصريحًا للمباني الخاصة بإسكان حجاج بيت الله الحرام، تحوي على 48,5 ألف غرفة بطاقة استيعابية تصل إلى 208749 حاج حتى تاريخ اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، فيما لا تزال مبان أخرى تحت الإجراء والفحص.

وتجري المكاتب الهندسية الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من اللجنة.

استقبال طلبات المواطنين

وكانت قد بدأت اللجنة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم ابتداءً من 1445/1/1 هـ، حيث دعت اللجنة كافة أصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة إلى أن استقبال الطلبات سيستمر حتى نهاية شهر رجب 1445 هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445 هـ.

ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها، بتطبيق كل الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، مع ضرورة الالتزام بمراعاة ما أشير إليه، والمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

يُذكر أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، والمخولة بإجراء الكشف على المساكن للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.