السعودية | باحث في التاريخ السعودي: لدينا وثائق قديمة منذ عام 700 هجري لأهالي البلدة القديمة في العلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – أحمد ماهر

أكد “ثامر العبد الكريم” الباحث في التاريخ السعودي، أن محافظة العلا تعد محافظة تاريخية يعود تاريخها لآلاف السنين.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن العلا تذخر بالعديد من الوثائق التاريخية القديمة التي تعود لعام 700 هجريا لأهالي البلدة القديمة في العلا.

وأوضح أن الوثائق التاريخية تشمل عقود بيع وشراء، إضافة إلى عقود زوج بين أهالي البلدة القديمة في العلا.

وأشار إلى أن أهم ما يميز عقود البيع والشراء في الوثائق التاريخية بين أهالي البلدة القديمة، أن العقد كان يتضمن بند “العاقدان شاهدان على أنفسهما”، مؤكدا أن أهالي البلدة القديمة كانو يتحلون بالأمانة والصدق والمروءة.