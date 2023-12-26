الارشيف / اخبار السعوديه

تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بتعليم مكة

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ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى غدا

نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، يُلقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، يوم غد الأربعاء ، الخطاب...

7cfd2bc516.jpg الرياض :
2b455f2fdb.jpg13 جمادى الآخرة 1445 هـ

النقل والخدمات اللوجستية تطلق خدمة بلاغات

أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها إلكترونياً، حيث تهدف المنصة إلى رفع مستوى المشاركة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

مجلس الوزراء يقرّ ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالسعودية

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في...

icon-byline.pngالرياض دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

انضمام 8 أحياء جنوب الرياض للسجل العقاري ضمن المرحلة الثالثة

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن انضمام ثمانية أحياء مستفيدة من السجل العقاري جنوب مدينة الرياض ضمن المرحلة الثالثة والتي بدأت مطلع...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

"التخصصي" يستبدل بنجاح الصمام الرئوي عبر القسطرة لـ5 مرضى باستخدام تقنية حديثة

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في تنفيذ خمس عمليات ناجحة لاستبدال الصمام الرئوي عبر القسطرة، باستعمال تقنية حديثة...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

أبرز الظواهر الجوية على طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله تعالى أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

أدراج مغلقة لبيع الدخان

تزامنا مع زيادة أسعار التبغ بين ريال وريالين، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراطات بيع منتجات التبغ في التموينات...

icon-byline.pngالرياض: مؤيد معافا
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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