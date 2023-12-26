تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بتعليم مكة

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ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى غدا
نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، يُلقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم غد الأربعاء ، الخطاب...
النقل والخدمات اللوجستية تطلق خدمة بلاغات
أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها إلكترونياً، حيث تهدف المنصة إلى رفع مستوى المشاركة...
مجلس الوزراء يقرّ ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالسعودية
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في...
انضمام 8 أحياء جنوب الرياض للسجل العقاري ضمن المرحلة الثالثة
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن انضمام ثمانية أحياء مستفيدة من السجل العقاري جنوب مدينة الرياض ضمن المرحلة الثالثة والتي بدأت مطلع...
"التخصصي" يستبدل بنجاح الصمام الرئوي عبر القسطرة لـ5 مرضى باستخدام تقنية حديثة
نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في تنفيذ خمس عمليات ناجحة لاستبدال الصمام الرئوي عبر القسطرة، باستعمال تقنية حديثة...
أبرز الظواهر الجوية على طقس السعودية اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله تعالى أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة...
أدراج مغلقة لبيع الدخان
تزامنا مع زيادة أسعار التبغ بين ريال وريالين، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراطات بيع منتجات التبغ في التموينات...
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