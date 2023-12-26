شكرا لقرائتكم خبر عن موبايل جديد من موتورولا ينافس سامسونج وشاومي.. السعر مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الجديد Moto G34، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة بمميزات وخصائص فريدة وأداء مميز.

مواصفات موتورولا Moto G34

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف موتورولا الجديد Moto G34، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.55 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف Motorola Moto G34، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويضم الهاتف كاميرا إمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، وفلاش LED على الجزء الخلفي.



ويتم تشغيل هاتف موتورولا Moto G34، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، المطور بمعمارية تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات قوى من نوع Adreno 619.

ويأتي هاتف موتورولا Moto G34، في نسخة واحدة بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128جيجابايت، ويوفر الهاتف فتحة بطاقة microSD لتوسيع الذاكرة.



ويحزم هاتف موتورولا Moto G34، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم Moto MYUI 6.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 خارج الصندوق.

وتشتمل بقية ميزات الهاتف الذكي على مكبرات صوت استريو مع ضبط Dolby Atmos ودعم تقنية NFC وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ومنفذ شحن من نوع USB-C.

سعر موتورولا Moto G34

ويتوفر هاتف Moto G34، باللونين الأسود والأزرق، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 140 دولار (أي ما يعادل 4.326 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت.