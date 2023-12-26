شكرا لمتابعة خبر عن المعبدي يروي تفاصيل عفو القريقري عن مترك القحطاني في ساحة القصاص بآخر لحظة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى حمد المعبدي تفاصيل دقيقة حدثت داخل ساحة القصاص أثناء عفوحميد القريقري عن ” مترك القحطاني ” المدان بقتل نجله ” أحمد القريقري “٠

وقال حمد المعبدي:” ‏عفو الشيخ حميد القريقري حدث في ساحة القصاص بعد ما تم قراءة البيان وتشهد مترك القحطاني وقبل رفع السيف بثواني”.

وأضاف” في ساحة القصاص حميد ما كان عنده نيه للعفو أبدا وتم قراءة البيان وتشهد مترك إلى أن جاءت أم مترك ونظر اليها القريفيري ، تغير حينها كل شئ وفي هذه اللحظة رفع يده وتم العفو.