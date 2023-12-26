"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المؤسسي لمركز الفهرس العربي الموحد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 2:29 مساءً

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، بمقر الهيئة بالرياض اليوم، اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لمركز الفهرس العربي الموحد، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة رئيس مجلس إدارة الفهرس العربي الموحد فيصل بن عبدالرحمن بن معمر. ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "مسار" الدكتور محمد بن علي الخيري، ومن جانب مركز الفهرس العربي الموحد مدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك. ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية. وتعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما وتجويد المخرجات بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية. ويعدُ الفهرس العربي الموحد مشروعًا تعاونيًّا متكاملًا أطلقته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لتقديم الخدمات المعرفية من خلال منصة تعاونية مشتركة تجمع مؤسسات المعرفة والثقافة في العالم العربي.

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