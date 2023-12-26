"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديمَ مساعداته الإنسانية للمتضرّرين في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيعَ مساعداته الإنسانية على المتضرِّرين الفلسطينيين في قطاع غزة؛ حيث وزّع المركزُ السلالَ الغذائية والمساعدات الإيوائية في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية، وتعزيز جودة الحياة، وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمرّ بهم.

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