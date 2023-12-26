تراند اليوم : بيان من الخارجية الكويتية يحسم الجدل بشان مصير المختطفين السعودي والكويتي في العراق

صحيفة الخليج 365: أصدرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن حادثة اختطاف مواطن كويتي وآخر سعودي في محافظة الأنبار العراقية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أن السلطات المعنية في العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا .

​​​​​​ وأعرب وزير الخارجية عن ألمه وحزنه لهذا الخبر مؤكدا أن الوزارة تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن.