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تراند اليوم : بيان من الخارجية الكويتية يحسم الجدل بشان مصير المختطفين السعودي والكويتي في العراق

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صحيفة الخليج 365: أصدرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن حادثة اختطاف مواطن كويتي وآخر سعودي في محافظة الأنبار العراقية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أن السلطات المعنية في العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا .

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وأعرب وزير الخارجية عن ألمه وحزنه لهذا الخبر مؤكدا أن الوزارة تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن.

كما أشار إلى أنه جار التنسيق مع الحكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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