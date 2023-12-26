تراند اليوم : شاهد .. أول صورتين للكويتي والسعودي بعد العثور على جثتيهما في منطقة صحراوية في العراق

صحيفة الخليج 365: تداولت حسابات إعلامية أول صور للمختطفين المتوفيين الكويتي والسعودي في العراق بعد العثور على جثتيهما في منطقة السكريات في صحراء صلاح الدين.

وكانت وسائل إعلام كشفت أن المواطن السعودي يدعى أنور جليدان الظفيري، والكويتي فيصل جابر لفتة المطيري.

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن حادثة اختطاف مواطن كويتي وآخر سعودي في محافظة الأنبار العراقية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أن السلطات المعنية في العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر سعودي مقيم في الكويت واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا.