تراند اليوم : بعد تضارب الأنباء بشأن إطلاق سراحهما .. بالصور: الشرطة العراقية تعلن العثور على جثتي المواطن السعودي والكويتي في منطقة صحراوية

صحيفة الخليج 365: أعلنت القوات الأمنية العراقية العثور على جثتي المواطن الكويتي وصديقه السعودي وبعض الصيادين قرب منطقة السكريات في صلاح الدين.

ونشرت الشرطة العراقية الصور الأولية للحظة العثور على جثث الضحايا ، وأبانت الصور الجثث المتفحمة بجوار السيارة في الصحراء.

تضارب في الأنباء

وكانت تضاربت الأنباء بشأن مصير المختطفين الكويتي والسعودي، حيث أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر أنه تم إطلاق سراح سائحين يحملان الجنسية الكويتية والسعودية كانا في رحلة صيد في العراق بعد ساعات على خطفهما في إحدى المناطق غرب الأنبار.

وبحسب العربية، فإن المواطن السعودي يدعى أنور جليدان الظفيري، والكويتي فيصل جابر لفتة المطيري.

هجوم مسلح

يذكر أن مسؤولين أمنيين عراقين كشفا إن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال مع الكويتيين الاثنين.