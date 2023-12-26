شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تتعقب البيع العشوائي وتصادر 1.5 طن خضروات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة محافظة جدة، 1.5 طن من الخضروات بنطاق بلدية المطار الفرعية، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة، ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار "البيع العشوائي" في الشوارع الرئيسة ومنطقة "سوق الخضار" وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مُصادرة عدد من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة "البيع العشوائي"، مضيفًا أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

يذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي فيها "البيع العشوائي" وتتابعها للحد من هذه الممارسات، ويأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.