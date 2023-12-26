شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على المتضررين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووزع المركز السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتعزيز جودة الحياة وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الفريق الطبي التطوعي

من ناحية أخرى، نفذ المركز، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جروي بولاية بونتلاند في جمهورية الصومال الفيدرالية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، الكشف على 616 فردًا، وصرف 238 نظارة طبية، وأجرى 158 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.