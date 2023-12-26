شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي: العثور على جثة مواطن سعودي وآخر كويتي في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم الثلاثاء، على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت، اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا.

وأعرب الوزير في بيان، عن ألمه وحزنه بسبب الخبر المفزع، راجيا من الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب.

ملابسات الحادث

أكد أن وزارة الخارجية تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية، التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن التنسيق جار حاليا مع حكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.

وأشار إلى أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيدا بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.