شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. تغير لون البول إلى الرمادي ينذرك بمشاكل خطيرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قد تكون علامة البول العكر، علامة على حالة مرضية خطيرة، لذلك إذا لاحظت تغير في لون بولك يجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب فوراً، وهناك خمسة أسباب يمكن أن تكون وراء تغير لون البول من الأصفر الباهت إلى اللون الرمادي العكر.

1.الجفاف

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من السوائل، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بول بلون عكر. وعادة ما يكون البول الغامق الداكن علامة تشير إلى الجفاف، وفقا لموقع “Healthline” الطبي، ومن المرجح أن يكون لدى كبار السن أو الصغار جدا لون مختلف في البول إذا كانوا يعانون من الجفاف، ويمكن أن يؤدي الجفاف الشديد أيضا إلى أعراض أخرى بما في ذلك جفاف العين والدوخة.

2.التهاب المسالك البولية

تعد عدوى المسالك البولية (UTI) أحد الأسباب الأكثر شيوعا لظهور البول العكر.وعادة ما يكون تغير اللون مصحوبا برائحة كريهة عند التبول، قد يكون مظهر البول الغائم ناتجا عن زيادة القيح أو الدم في المسالك البولية، ويمكن أن يكون سببه تراكم خلايا الدم البيضاء، حيث يحاول الجسم محاربة العدوى.

3.حصى الكلى

حصوات الكلى هي الاسم الذي يطلق على رواسب صلبية مكونة من المعادن والأملاح تتشكل داخل الكلى، ويمكن للحصى الكبيرة أن تسد المسالك البولية، وبالتالي تسبب العدوى، ويمكن لأي صديد يدخل البول أن يعطيه مظهرا غائما، ومن المحتمل أيضا أن تسبب حصوات الكلى ألمًا أسفل الضلوع مباشرة، وكذلك في أسفل الظهر.

4. النظام الغذائي

إن مجرد تناول أطعمة معينة يمكن أن يكون له تأثير على لون بولك، فمثلا قد تؤدي إضافة الكثير من فيتامين “د” إلى نظامك الغذائي إلى تعكر البول.

5.السكري

في بعض الأحيان، قد يكون البول عكر بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم. ومن المرجح أن يكون سببه