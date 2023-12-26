شكرا لقرائتكم خبر عن صرير الأسنان أثناء النوم.. حالة مرضية تعرف أعراضها وعلاجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

صرير الأسنان أثناء النوم.. حالة مرضية واضطراباً حركياً شائعاً مرتبطاً بالنوم ويعاني منه الكثيرون.

وفي الآتي علامات صرير الأسنان وأعراضه، وهي:

1. احتكاك الأسنان أو كزّها، والذي قد يكون صوته عالياً بدرجة كافية لإيقاظ الشريك..

2. تفلطح الأسنان او تكسرها وارتخائها..

3. مينا الأسنان البالية، التي تكشف طبقات الأسنان العميقة.

4. حساسية متزايدة للأسنان.

5. ألم أو وجع بالفك أو الوجه.

6. عضلات الفك المتعبة أو المشدودة.

7. الألم الذي يبدو كألم في الأذن، رغم أنه في الواقع ليست هناك مشكلة بالأذن.

8. صداع مزعج ينبع من الصدغين.

9. التلف الظاهر على الجزء الداخلي من الخد، والناتج عن المضغ.

10. تجاويف في اللسان.

وتشمل الخيارات العلاجية طرقاً وعلاجات وأدوية معينة في طب الأسنان، مثل:

– أجهزة وقاية وحماية الفم والأسنان. لإبقاءها منفصلة وتجنب التلف الناتج عن الكز والاحتكاك.

– تقويم الأسنان، إذا بدا أن صرير الأسنان لديك مرتبط بمشكلات في الأسنان.

– استشارة اختصاصي واتباع استراتيجيات الاسترخاء إذا كان صرير الأسنان بسبب ضغط نفسي.