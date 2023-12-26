شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. اكتشف مرض السكر بدون إجراء تحليل مع هذه الطرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل فكرت يوماً بطريقة لاكتشاف مرض السكر بدون تحليل، سنقدم لك أبرز عوارض السكري التي قد تظهر على الأشخاص في حال إصابتهم بمرض السكري النوع الأول أو النوع الثاني. 1- عوارض مرض السكري النوع الأول والنوع الثاني: الشعور بالعطش كثرة التبول الشعور بالتعب والإرهاق الشعور بالجوع بشكل غير اعتيادي جفاف الفم 2- عوارض مرض السكري النوع الأول: خسارة الوزن: في حال كنت تعانين من السكري النوع الأول ولم يحصل جسمك على السكر بكميات كافية فسيحرق كمية أكبر من البروتين والدهون ما يؤدي إلى خسارة الوزن. الغثيان: قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من السكر النوع الأول بالغثيان نتيجة حرق الجسم للدهون والبروتين وفرز ما يسمى الكيتونات. 3- عوارض مرض السكري النوع الثاني: رؤية مشوشة زيادة في الوزن شفاء الجروح بطريقة بطيئة الشعور بالحكة الزائدة تغيرات في لون الجلد

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