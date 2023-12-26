انت الان تتابع للمرة الرابعة.. "إسرائيل" تقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 3:36 مساءً

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء) وذلك للمرة الرابعة منذ بدء الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر. وأعربت "بالتل" في بيان عن أسفها للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت مع قطاع غزة؛ بسبب استمرار العدوان، وفقاً لـ"فرانس برس". وأوضحت أن طواقمها الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية.

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