انت الان تتابع الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من مواصلة إسرائيل قصفها لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 3:38 مساءً

أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم "الثلاثاء"، عن قلقها البالغ حيال القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة. ودعت المنظمة قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى اتّخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وقال المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان "سيف ماغانغو"، في بيان: "نشعر بقلق بالغ حيال قصف القوات الإسرائيلية المتواصل لوسط غزة.. ويتعيّن أن تمتثل جميع الهجمات بشكل صارم إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات".

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