انت الان تتابع انفجار قرب سفارة إسرائيل في العاصمة الهندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 3:45 مساءً

أعلنت إسرائيل، اليوم "الثلاثاء"، أن انفجارًا وقع بالقرب من سفارتها في العاصمة الهندية "نيودلهي"، دون وقوع إصابات بين الطواقم العاملة في السفارة. وذكر المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في الهند، أن السلطات الإسرائيلية تنسّق مع نظيرتها الهندية في التحقيقات بشأن الحادث، ولا تتوفر معلومات حتى الآن بشأن أسباب الانفجار؛ وفقًا لـ"رويترز". من جانبها بيّنت الشرطة الهندية أنها تلقّت بلاغًا بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وأن البلاغ قيد التحقيق.

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