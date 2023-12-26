تراند اليوم : بالفيديو.. "الهريفي" يخرج عن صمته ويرد على الهجوم الذي يتعرض له من بعض النصراويين.. ويعلق: اسأل الحرس القديم !

صحيفة الخليج 365: علق لاعب النصر السابق فهد الهريفي، على الهجوم الذي يتعرض له من بعض النصراويين.

الشيطنة

وقال خلال لقاء له مع برنامج"رياضة سكوب": "هناك أشخاص يشيطنون كلام فهد، وأرى أن حديثي إيجابي، وغيري يرى أنه سلبي، وهذا يعود إلى المتلقي، لكن مشكلة بعض النصراويين هي الشيطنة، خاصة ممن تعودنا عليهم في السابق ومن يقف ورائهم، والقروبات الموجودة هي التي جعلت النصر يتأخر كثيرا في كسب الكثير من البطولات، وجعلت الطموح قليل، والمصالح كثيرة لديهم"

مشكلة كبيرة

وتابع:" هذه مشكلة كبيرة تواجه النصر وإذا لم نخرج من هذه الزجاجة أعتقد سنستمر على نفس حال السنوات الماضية، تجيب بطولة وتغيب 5 سنوات".

​​الرأي العام النصراوي

وأكمل: "أحيانا أدخل المساحات كمستمع لمعرفة الرأي العام النصراوي، وأشعر أن هناك أشخاص يلقنون الجماهير شيء خطأ ويدغدغون قلوبهم من أجل المصالح".

وأضاف: " أعتقد أننا في وقت تغير فيه كل شيء، وصار في صندوق واستثمار، الحرس القديم انتهى، من يوجه الجماهير من أجل مصالحهم انتهى". وأردف: " لذلك أنا أدخل لمعرفة الرأي العام ، هل تغير، هل واكب التطور، أم الحال كما هو في السنوات الماضية، ويستمر أشخاص يمسكون المنابر كما هم وناتج عملهم صفر".

كيان كبير

وقال: " هذا كياني وكيان كبير، يتحمل أي أحد وأي رأي تقوله، ما هو ملكك ولا ملك فهد، مش مشكلتي لما أقول رأيي تروح تشيطني، وتغير في كلامي، بصوت بكاميرا بصورة كل

شيء واضح".

رجل فني

وتابع: " أنا رجل فني أوصف حالات ولاعب، أقول هذا اللاعب يملك كذا ولا يملك كذا، قد أصيب وقد أخطئ، أنا متأكد لو الآراء تطلع من واحد غير فهد الهريفي كان صار أحسن واحد في العالم، لأنك تستبق الحدث وتقول أشياء يصادق عليها الزمن".

وردا على سؤال المذيع: "لماذا الهجوم على فهد" . قال " اسأل الحرس القديم، اسأل اللي ماسكين النصر الفترة الأخيرة، اسأل من يغيرون الأشخاص".

وأضاف: " هذه مو مشكلتي، مشكلة من يشيطن ويجتز بعض الأمور ويكبرها من أجل لا يطلع هذا الرجل ويكون ترند ويكون صادق في موضوع".