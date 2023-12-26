تراند اليوم : النمر يعلق على وفاة مريض بعدما قال له طبيب في الرياض "ما فيك إلا العافية" .. ويكشف عن أعراض إذا شعر بها المريض يجب تنويمه في المستشفى

صحيفة الخليج 365: علق استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على واقعة إلزام المحكمة العامة بالرياض، طبيبا يعمل في مستشفى حكومي بدفع دية القتل الخطأ لورثة متوفى.

وقال "النمر"، في تغريدة له عبر منصة إكس: "هناك أشخاص يأتون بالآم الصدر إلى الطواريء ويكون لديهم اشتباه جلطة، لذا يجب تنويمهم حتى ولو كانت الفحوصات والتخطيط المبدئي سليما".

وأوضح أن هذا الأمر يتم تحديدا في الحالات التالية: "إذا كان وصف المريض لألم بين الثديين، إذا كان المريض كبير سن، إذا كان المريض لديه عوامل خطورة مثل التدخين، سكري، ضغط، كوليسترول، جلطة سابقة".

وكان المريض المتوفى، قد ذهب إلى المستشفى يشكو من ألم في صدره، وبعد عمل التحاليل اللازمة وتخطيط القلب قام الطبيب بطمأنة المريض بقوله "ما فيك إلا العافية"، ووصف له مسكنًا دون تنويمه، وعقب عودته إلى منزله تعرض المريض لجلطة، وفارق الحياة على إثرها.