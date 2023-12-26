تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يعلن عن مكان يحيى السنوار .. ويكشف عن خيارين أمامه لإنهاء الحرب والتفاوض معه

صحيفة الخليج 365: نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي لديه بالفعل تقديرات بشأن مكان تواجد زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وأضاف المصدر إن "الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي تعمل تحت قيادة العميد دان جولدفوس على توسيع نطاق سيطرتها الميدانية على مدينة خان يونس، وتستكمل عمليات بحث مكثفة عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض".

وتابع: "في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن السنوار أمام خيارين رئيسيين: الأول هو أن يترقب أن يحاصر الجيش الإسرائيلي المخبأ تحت الأرض الذي يتواجد فيه هو وزملاؤه من قادة حماس، ثم يبدأ بعد ذلك مفاوضات مع إسرائيل بينما يتخذ من مخطوفين إسرائيليين دروعا بشرية، وعندها قد يطالب السنوار، بتأمين ممر للخروج إلى دولة توافق على إيوائهم".

ويضيف: "أما الخيار الثاني فهو انتظار استسلام قيادة حماس، بعد اكتمال قوات الجيش الإسرائيلي مهمة تطويق مدينة خان يونس بالكامل، والقضاء على الحركة في المدينة".