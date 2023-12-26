شكرا لمتابعة خبر عن السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال لكل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت النيابة العامة على العقوبات النظامية لمرتكبي الادعاءات الكاذبة ، طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، “حظر نظام مكافحة جريمة التحرش البلاغات الكيدية والادعاءات الكاذبة، وقرر العقوبات النظامية لكل من يرتكب ذلك بأي صورة كانت” .

كما أشارت إلى عقوبة ذلك ، موضحة : “ كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.