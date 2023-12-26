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السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال لكل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش

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الرياض - علي القحطاني - شددت النيابة العامة على العقوبات النظامية لمرتكبي الادعاءات الكاذبة ، طبقاً لنظام مكافحة جريمة .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، “حظر نظام مكافحة جريمة التحرش البلاغات الكيدية والادعاءات الكاذبة، وقرر العقوبات النظامية لكل من يرتكب ذلك بأي صورة كانت” .

كما أشارت إلى عقوبة ذلك ، موضحة : “ كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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