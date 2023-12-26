"تراحم الطائف" توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية المحاني

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محمد بن مسعود - الدمام - وقّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة الطائف اتفاقية تعاون مشترك بينها وبين جمعية البر الخيرية بالمحاني.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في خدمة مستفيدي اللجنة في المحافظة، والتعاون المشترك في مجال تنفيذ البرامج والمبادرات والأنشطة التي تخدم الأسر.

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