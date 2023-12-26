انت الان تتابع "جالانت": إسرائيل "تتعرّض للهجوم" من 7 جبهات وردّت في 6 منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 4:32 مساءً

قال وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، اليوم "الثلاثاء": "إن إسرائيل تتعرّض للهجوم من 7 جبهات مختلفة وسط الحرب التي تشنّها على قطاع غزة، وإن الجيش ردّ حتى الآن في 6 منها". وأضاف "جالانت" خلال حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: "نحن في حرب متعدّدة الجبهات، ونتعرّض للهجوم من 7 ساحات مختلفة: غزة، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، العراق، اليمن، وإيران"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وبيّن أن الحرب في غزة ستكون حربًا طويلة وصعبة، وسيكون لها تكاليف باهظة.

كانت هذه تفاصيل خبر "جالانت": إسرائيل "تتعرّض للهجوم" من 7 جبهات وردّت في 6 منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.