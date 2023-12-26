انت الان تتابع "هيئة التجارة البحرية البريطانية": انفجار قرب سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 4:46 مساءً

أعلنت هيئةُ عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم "الثلاثاء"، وقوعَ انفجار على بعد 60 ميلًا بحريًّا قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن. وأفادت الهيئة البريطانية في بيان على منصة "إكس"، بوصول تقرير بشأن حادثة على بعد 60 ميلًا بحريًّا قبالة ميناء الحديدة غربي اليمن. وأشارت الهيئة إلى سماع انفجار ورصد صواريخ على بعد 4 أميال من مكان الحادثة". وأوضحت أن انفجارًا آخر وقع على بعد نصف ميل من السفينة، التي أرسلت التقرير، وأن الانفجار وقع في البحر. وذكرت الهيئة أن السفينة وطاقمها في أمان، دون أن تشير إلى هوية السفينة وطاقمها.

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