"الوطني للأرصاد" يرصد إعصارًا قمعيًّا مُلفتًا في الطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن المركز رصد إعصارًا قمعيًّا مُلفتًا في ‎محافظة الطائف، للمرة الثانية هذا العام؛ في مشهد يعكس التغيرات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وأضاف: "ندعو الجميع للتواصل مع المركز على الرقم 1987 حال رصد ظواهر جوية غير اعتيادية".

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