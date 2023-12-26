"بلينكن" و"سوليفان" يبحثان حرب غزة مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي

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محمد بن مسعود - الدمام - ‬أعلن البيت الأبيض أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيجتمع، اليوم (الثلاثاء) مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان؛ لبحث الصراع في غزة وإعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد نقل عن مسؤولين إسرائيلي وأمريكي، في وقت سابق من اليوم، أن "ديرمر"، سيصل إلى واشنطن، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية بشأن خطط تهدئة وتيرة حرب غزة، والانتقال إلى عملية عسكرية منخفضة الكثافة، بحلول نهاية يناير المقبل.

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