انت الان تتابع خلال الفترة من 26-28 يناير المقبل.. الأهلي يشارك في بطولة كأس تحدي دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 5:18 مساءً

أعلن النادي الأهلي السعودي، مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس تحدي دبي لكرة القدم 2024، والمقرر تنظيمها على ملعب آل مكتوم في دبي خلال الفترة من 26-28 يناير المقبل. وجاء عبر حساب النادي الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «يشارك نادي الأهلي في بطولة كأس تحدي دبي لكرة القدم 2024، المقرر تنظيمها على ملعب آل مكتوم في دبي خلال الفترة من 26 - 28 يناير المقبل». ويشارك في البطولة التجريبية 4 أندية: الزمالك المصري، الرجاء المغربي، ووهان ثري تاونز الصيني، والأهلي.

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