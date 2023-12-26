"كنان" تحصل على الماجستير في علم البيانات من جامعة "كوين ماري" بلندن

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محمد بن مسعود - الدمام - حصلت الباحثة "كنان" ابنة المستشار الإعلامي السابق بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" صلاح سندي، على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في علم البيانات والذكاء الاصطناعي من جامعة كوين ماري العريقة في لندن.

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