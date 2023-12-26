تراند اليوم : شاهد: شاب سعودي يكشف عن اسم البلد العربي الأقرب لقلب كل سعودي بلا منازع!

ورد المواطن قائلا: "المغرب أكيد بلا منازع، ماخذة رقم واحد".

وأظهر الفيديو شابا يوجه سؤالا لمواطن قائلا: " ما هي أقرب بلد لقلب أي سعودي".

صحيفة الخليج 365: كشف شاب سعودي خلال مقطع فيديو، عن رأيه بشأن أقرب بلد لقلب السعوديين.

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام