اخبار السعوديه

تراند اليوم : أول تعليق من سفارة المملكة في بغداد بشأن العثور على جثتي مواطن سعودي وآخر كويتي في الأنبار

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: أصدرت سفارة المملكة في بغداد بيانا حول اختفاء مواطن سعودي وآخر كويتي في محافظة الأنبار في العراق.

وقالت السفارة في البيان: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي وآخر كزيتي في محافظة الأنبار في العراق ، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.

وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا