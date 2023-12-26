شكرا لقرائتكم خبر منع الرعي في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، على منع الرعي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، باستثناء المصرح لهم رسميا من المجتمع المحلي.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي حفاظا على الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي في المحميتين، داعية الى استقاء المعلومات المتعلقة بالرعي من خلال قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، مواطنا مخالفا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.