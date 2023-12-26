منصة الكترونية لاستقبال بلاغات النقل والطرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منصة الكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها الكترونيا، إذ تهدف المنصة إلى رفع مستوى المشاركة والتفاعل، وتوفير تجربة متكاملة في التعامل مع الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين الاستجابة للبلاغات ورفع رضا المستفيدين. وأوضح مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد سفيان الحسن، أن هذه المنصة الالكترونية تأتي ضمن جهود الوزارة لأتمتة الخدمات، وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم، وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب، وعلى مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تأتي لتعزيز التواصل وتسهيل الوصول للخدمات، وتحقيق التمكين الرقمي للوزارة. أهداف المنصة رفع مستوى المشاركة والتفاعل.

تجربة متكاملة في التعامل مع الخدمات الرقمية.

تحسين الاستجابة للبلاغات.

رفع رضا المستفيدين.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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