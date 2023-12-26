شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يزور تركيا ويلتقي عددًا من المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، جمهورية تركيا، وذلك بناءً على دعوة تلقاها من رئيس هيئة الأركان العامة في تركيا الفريق الأول متين غوراك.

واستهل زيارته باجتماع عقده مع رئيس هيئة الأركان العامة التركي، استعرض خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه وتطويره.

وزير الدفاع التركي

عقب ذلك، التقى الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا ياشار غولر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ومناقشة فرص تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.

الصناعات العسكرية

كما زار رئيس هيئة الأركان العامة، مقر قيادة القوات الخاصة التركية، والتقى قائدها اللواء عمر أرطغرل أربكان، فيما اطلع خلال الزيارة على تجهيزات ومعدات القوة.

واجتمع مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي البروفيسور خلوق غورغون، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية، وتطوير البحث العلمي، كما قُدِم إيجاز لمعاليه عن الشركات المتخصصة في المجال الدفاعي والعسكري في تركيا.