شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب تعليمية مميزة.. "رياض زوو" تستقبل أبناء شهداء "الداخلية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت منطقة رياض زوو، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، عددا من أبناء شهداء وزارة الداخلية في زيارة ترفيهية عاشوا فيها ألوانا من الفرح وسط مجموعة كبيرة من الطيور وأنواع مختلفة من الحيوانات.

وقضوا أوقاتا ممتعة من خلال التفاعل مع الفيل والزرافة والكنغر والبوم، والتجول في الحديقة التي تشكل أحد أبرز مظاهر الطبيعة في العاصمة الرياض.

وخلال الزيارة تعرّف أبناء الشهداء على خصائص عدد من الحيوانات، واستكشفوا خفايا التماسيح، وأطباع النمور البيضاء، وشاهدوا مجموعة من العروض المتنوعة والتحديات المختلفة، وعدد من التجارب التعليمية المميزة.

منطقة رياض زوو

تأتي زيارة أبناء الشهداء لمنطقة رياض زوو ضمن المبادرات المجتمعية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه (جيا) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والجهات ذات الخدمات الإنسانية؛ لإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من أنشطة موسم الرياض لتلك الجهات ومنسوبيها والمستفيدين منها بجميع أنحاء المملكة. ويقدم موسم الرياض هذا العام لزواره مجموعة من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، والمهرجانات والمعارض وغيرها من الفعاليات الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.