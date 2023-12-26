شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سفارة المملكة في العراق بعد العثور على جثة سعودي بالأنبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت سفارة المملكة في بغداد، ⁧بيانا حول اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي، في محافظة الأنبار العراقية.

وقالت السفارة، إن السلطات المعنية في العراق، عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.

مقتل سعودي بالعراق

أعربت السفارة عن ألمها وحزنها للخبر المفجع، متقدمة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلاً المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم الثلاثاء، على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت، اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا.

وأعرب الوزير في بيان، عن ألمه وحزنه بسبب الخبر المفزع، راجيا من الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب.

ملابسات الحادث

أكد أن وزارة الخارجية تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية، التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن التنسيق جار حاليا مع حكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.

وأشار إلى أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيدا بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.