السعودية | المدعي العام الكوري يلتقي الأمين العام لـ”اعتدال”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي المدعي العام بجمهورية كوريا لي وان سيوك، اليوم، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) والتقى الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف.

واطّلع معاليه خلال زيارة (اعتدال) على أبرز الجهود والمنجزات المبذولة في مجال مكافحة الدعاية المتطرفة، وسُبل وقاية المجتمعات من مخاطرها عبر رفع مستوى التوعية الوقاية من خطر الإيديولوجية المتطرفة، إضافة إلى جهود نشر وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وفي ختام الزيارة قدم الأمين العام لـ(اعتدال) الدكتور منصور الشمري، درع (اعتدال) هدية تذكارية لمعالي المدعي العام بجمهورية كوريا لي وان سيوك.