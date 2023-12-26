سفارة المملكة تصدر بيانا بشأن عثور السلطات العراقية على جثتين لمواطن سعودي وآخر كويتي في محافظة الأنبار

أصدرت سفارة المملكة في بغداد بيانًا يفيد بأن السلطات العراقية عثرت على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي في محافظة الأنبار في العراق. وأوضحت السفارة أنها تتابع ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية مع السلطات العراقية.

وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، معبرة عن خالص العزاء والمواساة لأسرتي الضحيتين. وتؤكد السفارة التزامها بتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة لأسر الضحيتين في هذا الوقت الصعب.

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