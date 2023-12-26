تداول الصور الأولى للمختطفين المتوفيين السعودي والكويتي في العراق

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تداولت حسابات إعلامية صورًا أولية للمختطفين المتوفيين، الكويتي والسعودي، في العراق بعد العثور على جثتيهما في منطقة السكريات في صحراء صلاح الدين. وأفادت تلك الحسابات الإعلامية بأن المواطن السعودي يدعى أنور جليدان الظفيري، والكويتي فيصل جابر لفتة المطيري.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن السلطات المعنية في العراق عثرت على جثتين تعودان للمواطن الكويتي والمواطن السعودي المقيم في الكويت اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرًا.
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