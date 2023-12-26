شكرا لقرائتكم خبر عن النوم بهذه الوضعية يحافظ على صحة الدماغ.. داوموا عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت دراسة حديثة أن وضعية النوم مهمة للغاية لتجنب بعض المشكلات العصبية، مثل الزهايمر وباركينسون، والوقاية من التصلب الجانبي الضموري (ALS) وهو فقدان القدرة على تحريك العضلات والتحكم فيها بما في ذلك القدرة على التحدث والبلع والتنفس.

وذكر الدراسة التي نقلها موقع "ذا كونفرسيشن"، أن النوم يساعد بشكل أساسي على أحد الجانبين، في إزالة المخلفات المخية بشكل أكثر فعالية مقارنة بالنوم على الظهر أو المعدة.

وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للمسار الغليمفاوي لأدمغة فئران التجارب، وهو نظام معقد مسؤول عن إزالة النفايات والمواد الكيميائية الضارة الأخرى من الدماغ، أثناء نوم القوارض، تبين أن المسار الغليمفاوي يعمل بشكل أكثر كفاءة أثناء النوم على أحد الجانبين مقارنة بوضع الاستلقاء على الظهر أو الانبطاح أي النوم على البطن.

ولاتزال أسباب ذلك قيد البحث إلا أن الخبراء يرجحون أنها ربما تتعلق بتأثيرات الجاذبية والضغط وتمدد الأنسجة، وفق ما نقل "العربية".

وتعد اضطرابات النوم أيضا من الأعراض الشائعة لـ"ALS " وقد أظهرت الأبحاث أن ليلة واحدة بدون نوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة تراكم بروتين النفايات السامة في الدماغ، مما يقلل من كفاءة الوظيفة الغليمفاوية الأمر الذي يفتح المجال للإصابة بأمراض التنكس العصبي بما فيها الـ"ALS".