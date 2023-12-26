شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها.. طنين الأذن اليسرى جرس إنذار لمشاكل صحية خطيرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ربما شعرت بصوت طنين أو صفير في أذنيك من حين لآخر وخاصة في الأذن اليسرى.



وفي هذا المقال سوف نستعرض مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك:

1. التعرض للأصوات العالية:

إن التعرض الطويل للأصوات العالية هو السبب الأكثر شيوعاً، حيث أن 90 بالمئة من الأشخاص الذين يعانون من الطنين، يكون بسبب الضوضاء، وقد تسبب الضوضاء ضرراً دائماً بالخلايا الحساسة للصوت في القوقعة، وهي عضو على شكل حلزوني في الأذن الداخلية.



2. انسداد في الأذن:

يحدث الانسداد في الأذن نتيجة تراكم الشمع، أو التهاب الأذن، أو ربما حدوث ورم حميد في العصب السمعي، مما يؤدي إلى الشعور بطنين في الأذن.



3. استخدام بعض الأدوية:

مثل الأسبرين وأنواع معينة من المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب، والمهدئات، بالإضافة إلى أدوية الكينين، ويعد الطنين أثر جانبي محتمل لحوالي 200 وصفة طبية.



4. الشيخوخة:

حيث تعد الشيخوخة من أسباب طنين الأذن، بسبب تدهور في القوقعة أو أجزاء أخرى من الأذن.



5. مرض مينير:

حيث يؤثر مرض مينير على الجزء الداخلي من الأذن.



6. تصلب الأذن:

وهو مرض يؤدي إلى تقويض العظام الصغيرة في الأذن الوسطى.



7. حالات طبية أخرى:

مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، ومشاكل الدورة الدموية، وفقر الدم، والحساسية والغدة الدرقية غير النشطة، وأمراض المناعة الذاتية، ومرض السكري.