شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح مَن أول من استخدم مواقع الشمس لتحديد القبلة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية مَن أول من استخدم مواقع الشمس لتحديد القبلة.

وقال الزعاق بأنه من خلال النجوم نحدد القبلة ومن خلال القمر نحدد الشهور، ومن خلال الشمس نحدد مواقيت الصلاة.

وأضاف الزعاق بأن أول من استخدم مواقع الشمس لتحديد القبلة علماء العالم الإسلامي، مشيراً بأن يوم 15 ديسمبر تغرب الشمس من اتجاه القبلة، ويوم 5 فبراير تغرب الشمس من قبلة الدوحة.