انت الان تتابع الهند ستتخذ تدابير جادة ضد مهاجمي سفينتها في بحر العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 6:23 مساءً

أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستتخذ تدابير جادة عقب تعرض سفينة تابعة لها إلى هجوم بوساطة طائرة مسيّرة في بحر العرب. وقال "سينغ" خلال حفل إطلاق مدمرة الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الهندية "آي إن إس إمفال": "إن نيودلهي تأخذ الهجوم على محمل الجد"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "إن بلاده ستعثر على من يقفون خلف الهجوم حتى وإن كانوا في قاع البحر، وسنتخذ تدابير جادة بحقهم".

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