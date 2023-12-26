انت الان تتابع الهلال يفتح ملف مواجهة الفيحاء .. و"مالكوم" يحضر في عيادة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 6:51 مساءً

يواصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد. وشهدت عيادة النادي الأزرق، اليوم الثلاثاء ، حضور اللاعب البرازيلي مالكوم، الذي أجرى أشعة على موضع إصابته في عضلة الساق، وفقًا لما أعلن النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، للتواصل الاجتماعي. وعاود الأزرق العاصمي التدريبات بعد 24 ساعة راحة منحها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي "خيسوس" للاعبين. وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، واشتمل المران على لياقية منوعة، وجمل تكتيكية ومناورة فنية.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يفتح ملف مواجهة الفيحاء .. و"مالكوم" يحضر في عيادة النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.