تراند اليوم : بالفيديو .. مستشار قانوني يكشف عن العقوبة المتوقعة بحق الوافد المصري المتحرش بالفتاة داخل الحافلة

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي عن العقوبة التي تنتظر الوافد المصري المتحرش بفتاة أثناء توصيلها بحافلة.

وقال الوهيبي عبر مداخلة مع برنامج الشارع السعودي: وفقا لنظام مكافحة التحرش حسب المقطع المنتشر هي واقعة تحرش مكتملة الأركان لأن النظام يعرف جريمة التحرش بأنها أي إشارة ذات مدلولات جنسية.

وتابع: النظام نص على عقوبة تصل إلى سنتين سجن وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وإذا كانت الفتاة لم يتجاوز عمرها 18 عاما تغلظ العقوبة وتصل إلى السجن إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.