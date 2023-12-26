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تراند اليوم : بالفيديو .. مستشار قانوني يكشف عن العقوبة المتوقعة بحق الوافد المصري المتحرش بالفتاة داخل الحافلة

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صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي عن العقوبة التي تنتظر الوافد المصري المتحرش بفتاة أثناء توصيلها بحافلة.

وقال الوهيبي عبر مداخلة مع برنامج الشارع السعودي: وفقا لنظام مكافحة حسب المقطع المنتشر هي واقعة تحرش مكتملة الأركان لأن النظام يعرف جريمة التحرش بأنها أي إشارة ذات مدلولات جنسية.

وتابع: النظام نص على عقوبة تصل إلى سنتين سجن وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وإذا كانت الفتاة لم يتجاوز عمرها 18 عاما تغلظ العقوبة وتصل إلى السجن إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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