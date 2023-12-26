شكرا لقرائتكم خبر خطوات متسارعة لإنجاز الدائري الأوسط في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل أمانة الطائف بخطوات متسارعة في تنفيذ مشروع الطريق الدائري الأوسط، الذي يبلغ طول مرحلته الأولى 10 كلم، ويربط بين طريق الجنوب وطريق السيل، مرورا بامتداد محور (شرق - غرب) وجامعة الطائف وطريق المطار، بطول إجمالي يبلغ 25 كلم، وعرض يراوح بين 80 ـ 100 متر، ويوفر وصولا سهلا للمناطق والمشروعات التنموية، مما يجعل المشروع من أهم مشروعات الطرق الدائرية بالمحافظة، وجار التمهيد ودك أجزاء كبيرة من الطريق لسفلتته، وذلك بعد أن استكملت الأمانة تنفيذ عبارات وأعمال درء أخطار السيول بأجزاء متفرقة من المشروع.

وكان أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي تفقد سير العمل بمشروع الطريق الدائري الأوسط أخيرا، الذي سيكون أحد أهم محاور ربط الطرق العامة ببعضها البعض، مع دعم تحرير الحركة المرورية بالطائف وضواحيها، ويحقق رابطا تكامليا بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة، ويدعم المحاور كافة، ويعمل على تسهيل تنقل الأهالي والسياح وزوار المحافظة بين أجزاء المدينة والوجهات السياحية.

كما يسهم المشروع في إمكان الانتقال من موقع لآخر دون الحاجة للدخول إلى وسط المدينة.