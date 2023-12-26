شكرا لقرائتكم خبر الهلال الأحمر يرفع جاهزيته لمواجهة أمطار مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى، تزامنا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، بداية من أمس.

وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم والترحيل الطبي بالمنطقة، بالإضافة إلى 98 مركزا بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 مركزا بمحافظة الطائف، و36 مركزا بمحافظة جدة، و38 مركزا تابعا للعاصمة المقدسة.

وأضاف، «إنه تم تسخير جميع الموارد في المنطقة من أطباء وأخصائيين وفرق إسعافية وآليات الكوارث والأزمات وفرق الاستجابة النوعية، إلى جانب الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية».

ودعا بلجون، جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، لا قدر الله، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

نصائح الهلال الأحمر:

الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

عدم التجمهر حول الحوادث.

إفساح المجال أمام الفرق الإسعافية.

المراكز في منطقة مكة: