ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يلقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن اعتزازه ومسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه، بهذه المناسبة السنوية التي يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين، الذي سيلقيه نيابة عنه ولي العهد. ويتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية، مؤكدا أن مجلس الشورى يتطلع إلى الاستماع إلى الخطاب الملكي الذي يعده المجلس نبراسا لأعماله.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي السنوي، يشكل خارطة طريق يسير على نهجها المجلس بخطى ثابتة، لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس خلال المضامين السامية على الأصعدة كافة، الداخلية والخارجية، الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين.

ونوه آل الشيخ بالدعم الكبير والتوجيهات السديدة التي يحظى بها مجلس الشورى من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيام بما أنيط به المجلس من أعمال على المستوى الرقابي والتشريعي.

ولفت إلى ما يبذله المجلس من جهود متواصلة مع كل الأجهزة الحكومية في جميع المجالات، دعما لعجلة التطور والبناء والنماء خلال دراساته المستفيضة، ومناقشاته التقارير السنوية لأداء الجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تحال إليه في ممارسة شورية تتسم بالشفافية والوضوح، مما كان له أكبر الأثر البالغ في صناعة قراراته خلال سنواته الماضية، سعيا إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

مؤكدا أن مجلس الشورى ومنذ إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 وانطلاقتها المباركة، أصبح يعمل وفق تطلعات وأهداف الرؤية الطموحة، مواكبا الإنجازات المُلهمة في إطار المرحلة التنموية التاريخية التي تشهدها المملكة، وذلك عبر أعماله ومناقشاته وقراراته.