تسهيل إجراءات السفر بالمنفذين البريين السعودي والقطري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود جلسة مباحثات رسمية، أمس الأول، مع وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد، في ديوان الوزارة بالرياض.

وأكد وزير الداخلية، أن اللقاء يأتي بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية.

كما أكد ، أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، من مبادرات ومستهدفات في المجال الأمني، يأتي تأكيدا على حرص قيادتي البلدين في تعزيز التعاون والعمل المشترك.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وعقب الجلسة، شهد الوزيران توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين في المنفذين البريين (سلوى السعودي - أبو سمرة القطري).

شارك في جلسة المباحثات: مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد العيسى.

فيما شارك من الجانب القطري: وكيل وزارة الداخلية عبدالله الكعبي، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية، والمستشار الأمني لوزير الداخلية الفريق الركن سعد الخليفي، ومدير عام الجوازات اللواء محمد الدوسري، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.